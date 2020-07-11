«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

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Петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:1.

«Ахмат» забил первым. Уже на шестой минуте отличился Олег Иванов.

На 22-й минуте «Зенит» сравнял счёт благодаря голу Себастьяна Дриусси. На 34-й минуте гости остались вдесятером, за перебор жёлтых карточек был удалён Эмилиано Ригони.

«Зенит», досрочно ставший чемпионом РПЛ, набрал 65 очков. «Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что 19-летний защитник «Зенита» Прохин дебютировал в РПЛ.

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