«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:1.
«Ахмат» забил первым. Уже на шестой минуте отличился Олег Иванов.
На 22-й минуте «Зенит» сравнял счёт благодаря голу Себастьяна Дриусси. На 34-й минуте гости остались вдесятером, за перебор жёлтых карточек был удалён Эмилиано Ригони.
«Зенит», досрочно ставший чемпионом РПЛ, набрал 65 очков. «Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что 19-летний защитник «Зенита» Прохин дебютировал в РПЛ.