Мещеряков отреагировал на штраф Кикнадзе
- РИА Новости
«Моя фамилия Мещеряков, а не Кикнадзе. Владимиру Владимировичу позвоните или ещё кому-нибудь. Не хочу комментировать этот бред. Вы хоть подумайте, о чём спрашиваете», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».
Кикнадзе показал неприличный жест болельщикам «Локомотива» во время игры 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой», которая завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что Валерия Карпина оштрафовали на 100 тыс. рублей за критику РПЛ.