Мещеряков отреагировал на штраф Кикнадзе

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков отреагировал на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать генерального директора клуба Василия Кикнадзе на 300 тыс. рублей за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков во время матча с «Уфой».

«Моя фамилия Мещеряков, а не Кикнадзе. Владимиру Владимировичу позвоните или ещё кому-нибудь. Не хочу комментировать этот бред. Вы хоть подумайте, о чём спрашиваете», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Кикнадзе показал неприличный жест болельщикам «Локомотива» во время игры 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой», которая завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Валерия Карпина оштрафовали на 100 тыс. рублей за критику РПЛ.