«Ротор» и «Химки» вместо «Крыльев Советов» и «Оренбурга»: РПЛ утвердила состав участников на следующий сезон

Общее собрание клубов РПЛ определило состав участников чемпионата России по футболу на следующий сезон. Места замкнувших таблицу «Крыльев Советов» и «Оренбурга» займут лидеры ФНЛ «Ротор» и «Химки». В ходе заседания также поднимался вопрос о расширении лиги, однако это предложение клубы не поддержали.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) определились со списком участников следующего розыгрыша чемпионата России по футболу. Он по-прежнему состоит из 16 команд, а вместо «Крыльев Советов» и «Оренбурга» сыграют «Ротор» и «Химки». Такое решение было принято по итогам общего собрания всех клубов РПЛ.

В ходе видеоконференции поднимался и вопрос о расширении лиги до 18 команд. Это предложение было внесено самарским клубом, занявшим в завершённом накануне сезоне 15-е место. Однако инициатива не нашла поддержки, так что количество участников в будущем году останется прежним. По некоторым данным, за расширение РПЛ проголосовали только «Рубин» и «Ахмат».

По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, лига пока не будет увеличивать свой состав из-за плотного графика матчей, который ожидается в следующем сезоне.

«Вопрос о расширении лиги до восемнадцати команд в сезоне-2020/21 поднимался. Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало. Регламент был утверждён всеми клубами в начале сезона, затем перед возобновлением все согласились с решением исполкома об отмене стыковых матчей при вылете двух команд», — сказал Прядкин по итогам собрания.

Глава РПЛ также выразил сожаление, что «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но пожелал им вернуться в элитный дивизион.

«Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф РПЛ», — отметил Прядкин.

Собрание клубов РПЛ окончательно решило, что самарцев и оренбуржцев заменят «Ротор» и «Химки». Участие подмосковной команды до последнего момента было под вопросом. Занявший второе место в ФНЛ клуб испытывал финансовые трудности, из-за чего не исключал отказа от повышения в классе. Так, в июне министр спорта Московской области Роман Терюшков утверждал, что «Химки» останутся в ФНЛ, хотя они прошли лицензирование для участия в РПЛ.

Однако накануне всё-таки было принято решение о возвращении «Химок» в элитный дивизион после 11 лет выступлений в низших лигах. Эту информацию подтвердил сам Терюшков.

«Только что было принято решение — мы идём в Премьер-лигу, мы это заслужили! Губернатор поддерживает наше решение, будем биться и достойно представлять Московскую область. У нас есть договорённость с новыми спонсорами, но контракты мы пока не подписали, в скором времени объявим об этом. Необходимые документы в РФС и РПЛ готовятся и скоро будут переданы», — заявил министр спорта «Чемпионату».

Незадолго до этого «Химки» добились выхода в финал Кубка России, обыграв на выезде «Урал». Подмосковный клуб оспорит титул во встрече с «Зенитом» и сможет в случае победы не только завоевать трофей, но и выступить в Лиге Европы.

Если бы «Химки» всё-таки отказались от выхода в РПЛ, то прописку в лиге сохранили бы «Крылья Советов», однако теперь самарцы в третий раз за последние шесть лет отправятся в следующий по силе дивизион. Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран говорил о том, что место его команды в РПЛ якобы было продано, но Терюшков опроверг эти утверждения.

«Информация про проданное место в Премьер-лиге, о котором говорил Юран, исходит от того, что он «горящий» человек. Если бы он не был таковым, команда бы не была так мотивирована и не достигала таких результатов. Многое ему прощается, он прекрасный и талантливый тренер. Но подобная информация — глупость, которая на поверхности. Вряд ли такое вообще возможно, такое бы стало достоянием общественности», — заявил чиновник.

Что касается «Ротора», то волгоградцы возвращаются в высший дивизион после ещё более длительного перерыва — в последний раз они боролись за медали в 2004 году. «Ротор» будет играть на «Волгоград Арене», построенной к чемпионату мира 2018 года. Теперь единственным стадионом мундиаля, который не принимал матчи РПЛ, останется «Калининград».

Новый сезон в Российской премьер-лиге начнётся 8—9 августа, а 7-го числа на «ВЭБ Арене» состоится матч за Суперкубок России. Полный календарь будет утверждён исполкомом Российского футбольного союза 24 июля.