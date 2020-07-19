Юран: мне звонили несколько источников и говорили, что место «Химок» в РПЛ продали

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что ему звонили некоторые люди, которые говорили, что место клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже продано.

«Сейчас все задаются вопросом: где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в премьер-лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договорённость, деньги — на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы в ФНЛ», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что хотел бы обратиться к Российскому футбольному союзу и прокуратуре Московской области, чтобы они рассмотрели данную ситуацию и взяли её под контроль.

«Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 млн рублей. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 млн. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 млн. По нашей информации, область выделяет ещё 200. Получается 350, о чём мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ?! Почему нам всячески мешают?» — добавил Юран.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков назвал огромным вклад Юрана в выход «Химок» в финал КР.