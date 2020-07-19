Терюшков назвал огромным вклад Юрана в выход «Химок» в финал КР

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» над екатеринбургским «Уралом» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Игроков собрал Андрей Талалаев, практически полгода с ними работает Сергей Николаевич Юран, и вы видите, как команда начала при нём играть. Мы уделили внимание в последнем месяце подготовке, разбирали игру «Урала». Отмечу огромный вклад Юрана в эту победу, ну и стоит сказать об уровне наших игроков, они довольно мастеровитые. Первый тайм вообще не оставил никаких вопросов — мы были на голову сильнее крепкого середняка премьер-лиги», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее гендиректор «Химок» заявил, что клуб готов выступать в РПЛ с бюджетом в 350 млн рублей.