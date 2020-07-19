Гендиректор «Химок»: клуб готов выступать в РПЛ с бюджетом в 350 млн рублей

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов заявил, что команда готова выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) с бюджетом в 350 млн рублей.

«Думаю, сегодня вся страна увидела, что команда достойна играть в РПЛ. Клуб готов к игре в РПЛ с прошлогодним бюджетом, который равен 350 млн рублей. Этого вполне достаточно, плюс отчисления от трансляций, плюс от продажи билетов», — цитирует Иванова РИА Новости.

При этом он признался, что пока не знает, когда именно будет приниматься решение по следующему сезону для команды.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что для РПЛ «Химкам» нужно минимум 400 млн рублей.