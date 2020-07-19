Гендиректор «Химок»: клуб готов выступать в РПЛ с бюджетом в 350 млн рублей

Короткая ссылка
Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов заявил, что команда готова выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) с бюджетом в 350 млн рублей.
Гендиректор «Химок»: клуб готов выступать в РПЛ с бюджетом в 350 млн рублей
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Думаю, сегодня вся страна увидела, что команда достойна играть в РПЛ. Клуб готов к игре в РПЛ с прошлогодним бюджетом, который равен 350 млн рублей. Этого вполне достаточно, плюс отчисления от трансляций, плюс от продажи билетов», — цитирует Иванова РИА Новости.

При этом он признался, что пока не знает, когда именно будет приниматься решение по следующему сезону для команды.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что для РПЛ «Химкам» нужно минимум 400 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить