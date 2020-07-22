Борьба «Краснодара» с ЦСКА за ЛЧ, выезд «Спартака» к Слуцкому и дуэль Дзюбы и Азмуна: главные интриги 30-го тура РПЛ

В чемпионате России по футболу сезона-2019/20 проходит заключительный, 30-й тур. «Краснодар» и ЦСКА в заочном споре определяют обладателя бронзовых медалей и путёвки в квалификацию Лиги чемпионов. В Казани «Спартак» встречается с местным «Рубином» под руководством Леонида Слуцкого и пытается на высокой ноте завершить неудачный соревновательный год, а в Ростове-на-Дону форварды «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун спорят за звание лучшего бомбардира первенства. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительного игрового дня в РПЛ.

РИА Новости

© Виталий Тимкив