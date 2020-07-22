Борьба «Краснодара» с ЦСКА за ЛЧ, выезд «Спартака» к Слуцкому и дуэль Дзюбы и Азмуна: главные интриги 30-го тура РПЛ

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Сергей Стариков
В чемпионате России по футболу сезона-2019/20 проходит заключительный, 30-й тур. «Краснодар» и ЦСКА в заочном споре определяют обладателя бронзовых медалей и путёвки в квалификацию Лиги чемпионов. В Казани «Спартак» встречается с местным «Рубином» под руководством Леонида Слуцкого и пытается на высокой ноте завершить неудачный соревновательный год, а в Ростове-на-Дону форварды «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун спорят за звание лучшего бомбардира первенства. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию заключительного игрового дня в РПЛ.
Борьба «Краснодара» с ЦСКА за ЛЧ, выезд «Спартака» к Слуцкому и дуэль Дзюбы и Азмуна: главные интриги 30-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив
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  • 22 июля 2020

    Великолепный момент имел «Оренбург» в матче с «Динамо». Хозяева грубо ошиблись в центре поля и позволили гостям выйти втроём против двух защитников. Шанс пробить получил Кулишев, но не смог конвертировать его в гол. (16')

  • А вот и первый гол в рамках 30-го тура РПЛ. Бактийор Зайнутдинов исполнил удар со штрафного, а мяч рикошетом от ноги футболиста «Зенита» влетел в ворота действующего чемпиона страны. «Ростов» успешно начал встречу. (18')

  • Жарко в Казани. У Маслова вновь серьёзные проблемы при игре в обороне. На этот раз с ним легко расправился всё тот же Кварацхелия, после чего опасно пробил. Максименко справился. (19')

  • Если ЦСКА владеет инициативой в матче с «Тамбовом», то у «Краснодара» проблемы в игре с «Ахматом». Гости пока активнее и создают опасные моменты у ворот визави. Грозненцы провели атаку с подачей с фланга, а Сергей Петров чуть было не направил мяч в собственные ворота. Да, скидка коленями была задумана, но всё равно получилось опасно. (16')

  • А вот и серия опасных моментов в матче «Урал» — «Локомотив». Сначала хозяева чуть было не завершили голом классическую атаку с подачей с правого фланга в центр, а затем гости ответили резким контрнаступлением. Сулейманов в одиночестве получил мяч в штрафной, но пробил очень скверно. (17')

  • ЦСКА продолжает давить «Тамбов», а в центре внимания снова Никола Влашич. На этот раз хорват пробил из-за пределов штрафной, но промахнулся. (15')

  • «Динамо» продолжает наседать на «Оренбург» Уже на первых минутах отличная возможность отличиться была у Николая Комличенко, который недавно признался, что пока не доволен своими выступлениями за бело-голубых. После неплохой шанс забить имел Кирилл Панченко. Форвард получил возможность пробить и сразу ей воспользовался, но не очень удачно. (13')

  • Очень насыщенными получились первые десять минут в семи матчах заключительного тура РПЛ. Продолжился парад опасных моментов на «ВЭБ Арене». Никола Влашич ворвался в штрафную и мог распечатывать ворота, но голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия сыграл уверенно. (13')

  • Если верить пресс-службе «Спартака», то в матче с «Рубином» уже было принято первое спорное судейское решение. Джордан Ларссон ворвался в штрафную и получил по ногам, но пенальти назначен не был. 

  • А это мини-шедевр в исполнении Хвичи Кварацхелии. Один из лидеров «Рубина» в эффектном прыжке ножницами пробил по воротам «Спартака». Александру Максименко даже пришлось войти в игру, но серьёзных проблем он не испытал. (7')

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