Борьба «Краснодара» с ЦСКА за ЛЧ, выезд «Спартака» к Слуцкому и дуэль Дзюбы и Азмуна: главные интриги 30-го тура РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
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22 июля 2020
Великолепный момент имел «Оренбург» в матче с «Динамо». Хозяева грубо ошиблись в центре поля и позволили гостям выйти втроём против двух защитников. Шанс пробить получил Кулишев, но не смог конвертировать его в гол. (16')
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А вот и первый гол в рамках 30-го тура РПЛ. Бактийор Зайнутдинов исполнил удар со штрафного, а мяч рикошетом от ноги футболиста «Зенита» влетел в ворота действующего чемпиона страны. «Ростов» успешно начал встречу. (18')
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Жарко в Казани. У Маслова вновь серьёзные проблемы при игре в обороне. На этот раз с ним легко расправился всё тот же Кварацхелия, после чего опасно пробил. Максименко справился. (19')
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Если ЦСКА владеет инициативой в матче с «Тамбовом», то у «Краснодара» проблемы в игре с «Ахматом». Гости пока активнее и создают опасные моменты у ворот визави. Грозненцы провели атаку с подачей с фланга, а Сергей Петров чуть было не направил мяч в собственные ворота. Да, скидка коленями была задумана, но всё равно получилось опасно. (16')
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А вот и серия опасных моментов в матче «Урал» — «Локомотив». Сначала хозяева чуть было не завершили голом классическую атаку с подачей с правого фланга в центр, а затем гости ответили резким контрнаступлением. Сулейманов в одиночестве получил мяч в штрафной, но пробил очень скверно. (17')
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ЦСКА продолжает давить «Тамбов», а в центре внимания снова Никола Влашич. На этот раз хорват пробил из-за пределов штрафной, но промахнулся. (15')
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«Динамо» продолжает наседать на «Оренбург» Уже на первых минутах отличная возможность отличиться была у Николая Комличенко, который недавно признался, что пока не доволен своими выступлениями за бело-голубых. После неплохой шанс забить имел Кирилл Панченко. Форвард получил возможность пробить и сразу ей воспользовался, но не очень удачно. (13')
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Очень насыщенными получились первые десять минут в семи матчах заключительного тура РПЛ. Продолжился парад опасных моментов на «ВЭБ Арене». Никола Влашич ворвался в штрафную и мог распечатывать ворота, но голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия сыграл уверенно. (13')
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Если верить пресс-службе «Спартака», то в матче с «Рубином» уже было принято первое спорное судейское решение. Джордан Ларссон ворвался в штрафную и получил по ногам, но пенальти назначен не был.
6' | 🚫— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 22, 2020
Ларссон готовится пробить, но получает по ногам в чужой штрафной. Фола нет.#РубинСпартак – 0:0
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А это мини-шедевр в исполнении Хвичи Кварацхелии. Один из лидеров «Рубина» в эффектном прыжке ножницами пробил по воротам «Спартака». Александру Максименко даже пришлось войти в игру, но серьёзных проблем он не испытал. (7')
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