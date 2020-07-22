Гончаренко: «Тамбов» научился играть против сильных команд
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- РИА Новости
«Готовимся с хорошим настроением. Подходим в хорошем состоянии. Несмотря на то что «Тамбов» в зоне выживания, все матчи, которые они проиграли, они проиграли в упорной борьбе. Не забываем, что они обыграли «Спартак» на их поле. Они сыграны, они понимают, как обороняться, они научились играть против сильных команд», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится 22 июля в Москве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 19:00 мск. ЦСКА с 47 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 28 очками — 14-й.
Ранее сообщалось, что «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом».