ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение засчитать техническое поражение ФК «Сочи» за неявку на игру 29-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».

«В КДК РФС поступило обращение РПЛ и ФК «Сочи» о невозможности участия данного клуба в матче с ФК «Тамбов». В результате этого матч был отменён. КДК сегодня было принято решение о присуждении «Сочи» поражения в данном матче со счётом 0:3, а «Тамбову» — победы со счётом 3:0», — цитирует Григорьянца пресс-служба РФС.

Клуб также условно оштрафован на 1,5 млн рублей. Матч был отменён по причине того, что девять игроков «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее в «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов.