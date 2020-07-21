В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.
В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов
  • @pfcsochi
  • Twitter

«Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя. Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет. В любом случае нам нужно этот карантин выждать. У тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности», — приводит слова Рубашко ТАСС.

«Сочи» не вышел на матч с «Тамбовом», запланированный на 16 июля, из-за вспышки коронавируса в команде, которая была выявлена в день игры. По данным оперштаба РПЛ, заболели девять человек.

Ранее сообщалось, что матч 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить