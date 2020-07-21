В «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии игроков, заболевших коронавирусной инфекцией.

«Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя. Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет. В любом случае нам нужно этот карантин выждать. У тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности», — приводит слова Рубашко ТАСС.

«Сочи» не вышел на матч с «Тамбовом», запланированный на 16 июля, из-за вспышки коронавируса в команде, которая была выявлена в день игры. По данным оперштаба РПЛ, заболели девять человек.

Ранее сообщалось, что матч 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится.