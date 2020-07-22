ЦСКА назвал имена футболистов, у которых есть подозрение на коронавирус

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб ЦСКА назвал имена игроков команды, тесты на коронавирус которых вызвали подозрения в преддверии матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
ЦСКА назвал имена футболистов, у которых есть подозрение на коронавирус
  • @pfc_cska
  • Twitter

Как сообщает пресс-служба армейцев, подозрения вызвали результаты теста у защитника Хёрдура Магнуссона и форварда Арнора Сигурдссона.

Отмечается, что эти игроки изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время сдадут ещё несколько анализов.

«Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу и провёл необходимые профилактические мероприятия. После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, ЦСКА сыграет с «Тамбовом», встреча с которым должна пройти 22 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — 19:00.

Ранее сообщалось, что двое футболистов ЦСКА пропустят матч с «Тамбовом» из-за подозрения на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить