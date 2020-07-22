ЦСКА назвал имена футболистов, у которых есть подозрение на коронавирус

Московский футбольный клуб ЦСКА назвал имена игроков команды, тесты на коронавирус которых вызвали подозрения в преддверии матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

Как сообщает пресс-служба армейцев, подозрения вызвали результаты теста у защитника Хёрдура Магнуссона и форварда Арнора Сигурдссона.

Отмечается, что эти игроки изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время сдадут ещё несколько анализов.

«Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу и провёл необходимые профилактические мероприятия. После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, ЦСКА сыграет с «Тамбовом», встреча с которым должна пройти 22 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — 19:00.

Ранее сообщалось, что двое футболистов ЦСКА пропустят матч с «Тамбовом» из-за подозрения на коронавирус.