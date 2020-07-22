Двое футболистов ЦСКА пропустят матч с «Тамбовом» из-за подозрения на коронавирус

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Оперштаб Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил о подозрении на коронавирусную инфекцию у двух игроков московского ЦСКА перед матчем 30-го тура чемпионата с «Тамбовом».
Двое футболистов ЦСКА пропустят матч с «Тамбовом» из-за подозрения на коронавирус
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«По итогам проведённого тестирования у двух представителей ЦСКА были выявлены тесты с результатом «сомнительно». Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей и в ближайшее время пройдут ещё несколько тестов», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Отмечается, что армейский клуб сразу сообщил о сложившейся ситуации в Роспотребнадзор и провёл необходимые профилактические мероприятия. Что касается остальных представителей красно-синих, то они прошли повторное тестирование, которое не выявило ни у кого заболевания.

Таким образом, команда сыграет с «Тамбовом». Встреча запланирована на 22 июля. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что ФК «Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч с «Тамбовом» из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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