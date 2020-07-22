Комличенко признался, что пока недоволен своей игрой за «Динамо»

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Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко оценил свою игру в составе бело-голубых.
Комличенко признался, что пока недоволен своей игрой за «Динамо»
  • РИА Новости

«Своей игрой в «Динамо» недоволен. Пока не показываю того, что могу. Смазанное начало, и сейчас ещё заболел перед возобновлением РПЛ. Пока форму набрал… А сейчас уже такая борьба за очки, что особо игру не покажешь. В плане беговой работы — нормально выполняю, а результативность не устраивает. Все ждут большего, я и сам жду», — цитирует форварда «Чемпионат».

Он отметил, что в следующем сезоне намерен полностью показать свои способности. При этом Комличенко выразил мнение, что в РПЛ это не так просто сделать, так как многие команды играют от обороны.

«Один раз соперник убежит в контратаку, и получаешь 0:1. Потом уже пойди взломай эту оборону», — добавил Комличенко.

Комличенко перешёл в «Динамо» в зимнее трансферное окно. С тех пор он сыграл десять матчей в составе московского клуба и забил три мяча.

Ранее «Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ.

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