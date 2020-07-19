«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Матч, проходивший на стадионе «Краснодар», завершился победой гостей со счётом 2:0.
Голы в матче на счету Вячеслава Грулёва и Жоаозиньо. С 17-й минуты гости играли в большинстве после удаления с поля вратаря хозяев Матвея Сафонова.
«Динамо» гарантировало себе шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» располагается на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что арбитр удалил вратаря «Краснодара» Сафонова в начале матча с «Динамо».