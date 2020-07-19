«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» одержало победу над «Краснодаром».

Матч, проходивший на стадионе «Краснодар», завершился победой гостей со счётом 2:0.

Голы в матче на счету Вячеслава Грулёва и Жоаозиньо. С 17-й минуты гости играли в большинстве после удаления с поля вратаря хозяев Матвея Сафонова.

«Динамо» гарантировало себе шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что арбитр удалил вратаря «Краснодара» Сафонова в начале матча с «Динамо».