Широков считает, что «Химки» могут дать бой «Зениту» в финале Кубка России

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Бывший полузащитник «Химок» и сборной России по футболу Роман Широков высказался о шансах подмосковной команды в финале Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
Широков считает, что «Химки» могут дать бой «Зениту» в финале Кубка России
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мне кажется, что здесь фаворит очевиден. Но другое дело, что «Химки», безусловно, смогут дать бой», — приводит слова Широкова телеканал «360».

Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 17:00 мск.

В полуфинале «Зенит» одолел московский «Спартак» (2:1), а «Химки» оказалить сильнее екатеринбургского «Урала» (3:1).

Ранее Широков прокомментировал выход «Химок» в РПЛ.

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