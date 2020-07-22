Широков считает, что «Химки» могут дать бой «Зениту» в финале Кубка России

Бывший полузащитник «Химок» и сборной России по футболу Роман Широков высказался о шансах подмосковной команды в финале Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

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РИА Новости