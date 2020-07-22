Широков считает, что «Химки» могут дать бой «Зениту» в финале Кубка России
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- РИА Новости
«Мне кажется, что здесь фаворит очевиден. Но другое дело, что «Химки», безусловно, смогут дать бой», — приводит слова Широкова телеканал «360».
Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 17:00 мск.
В полуфинале «Зенит» одолел московский «Спартак» (2:1), а «Химки» оказалить сильнее екатеринбургского «Урала» (3:1).
Ранее Широков прокомментировал выход «Химок» в РПЛ.