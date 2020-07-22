Экс-футболист сборной России Широков прокомментировал выход «Химок» в РПЛ

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Бывший полузащитник «Химок» и сборной России по футболу Роман Широков высказался о выходе подмосковного клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Экс-футболист сборной России Широков прокомментировал выход «Химок» в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Они уже присутствовали в РПЛ, так что опыт есть», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Он также считает, что «Химки» находятся в лучшем положении, чем многие команды лиги. 

«Никого не обижая, но игроки охотнее приедут в «Химки», чем, к примеру, в «Тамбов», — добавил Широков.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 22 июля стало известно, что команда всё же будет выступать в РПЛ.

Ранее главный тренер подмосковного коллектива Сергей Юран заявил, что «Химки» могут усилиться футболистами «Спартака».

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