Юран заявил, что «Химки» могут усилиться футболистами «Спартака»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о планах по усилению состава команды для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

«Уже есть предварительный список футболистов. Буду разговаривать с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. У «Спартака» немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играют в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи», — приводит слова Юрана «Советский спорт».

Он отметил, что, вероятно, перед матчами со «Спартаком» будет активно обсуждаться взаимоотношение между клубами.

«Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок»! Сколько разговоров ходило перед встречей «Зенита» с «Сочи». Но все мы видели, как протекала игра и как тяжело «Зениту» досталась победа», — добавил специалист.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее министр спорта Московской области заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ.