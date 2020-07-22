Терюшков заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ
- © Владимир Трефилов
- РИА Новости
«Тренерский штаб остаётся, игроки тоже. Они проявили себя в ФНЛ, в Кубке России, поэтому неправильно было бы что-то менять. С тренером ещё обговорим — возможно, будет усиление в каких-то линиях», — приводит слова Терюшкова РИА Новости.
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.
Ранее стало известно, что «Химки» будут выступать в РПЛ в сезоне-2020/21.