Терюшков заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ

Короткая ссылка
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что состав тренерского штаба подмосковного футбольного клуба «Химки» не претерпит изменений после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Терюшков заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Тренерский штаб остаётся, игроки тоже. Они проявили себя в ФНЛ, в Кубке России, поэтому неправильно было бы что-то менять. С тренером ещё обговорим — возможно, будет усиление в каких-то линиях», — приводит слова Терюшкова РИА Новости.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Ранее стало известно, что «Химки» будут выступать в РПЛ в сезоне-2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить