Терюшков заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что состав тренерского штаба подмосковного футбольного клуба «Химки» не претерпит изменений после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Тренерский штаб остаётся, игроки тоже. Они проявили себя в ФНЛ, в Кубке России, поэтому неправильно было бы что-то менять. С тренером ещё обговорим — возможно, будет усиление в каких-то линиях», — приводит слова Терюшкова РИА Новости.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее стало известно, что «Химки» будут выступать в РПЛ в сезоне-2020/21.