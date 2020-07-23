Четыре очка Берга, три пенальти в Казани, удаления Мелкадзе и Миранчука: чем запомнился 30-й тур РПЛ

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг набрал четыре балла за результативность в матче с «Ахматом» и помог своей команде разгромить соперника. Во встрече «Рубина» и «Спартака» судья назначил три пенальти, и красно-белые закончили сезон победой. Форвард «Тамбова» получил две жёлтые карточки за восемь минут в игре с ЦСКА. А Антон Миранчук отметился голом в ворота «Урала» и был удалён в концовке встречи. Чем запомнился 30-й тур РПЛ — в материале RT.

17-й гол Азмуна и ошибка Васютина

Досрочно обеспечивший себе чемпионский титул «Зенит» в матче последнего тура одержал волевую победу над «Ростовом». Сергей Семак с первых минут выпустил на поле резервный состав: в частности, впервые в карьере в стартовый состав петербуржцев попал 18-летний полузащитник Даниил Шамкин. А место в воротах занял номинально третий голкипер команды Александр Васютин.

В результате именно после его ошибки в середине первого тайма Бактийор Зайнутдинов открыл счёт. Вратарь не справился с ударом уроженца Казахстана со штрафного.

Однако во второй половине встречи тренерский штаб гостей бросил в бой Сердара Азмуна с Артёмом Дзюбой, и ближе к концу матча «Зенит» дожал уставшего соперника. В течение четырёх минут чемпион отличился дважды. Сначала Эмилиано Ригони из пределов штрафной нанёс точный удар в ближний угол, а затем Азмун замкнул прострел справа.

Гол позволил иранцу догнать Дзюбу в гонке бомбардиров турнира. Оба нападающих завершили сезон РПЛ с 17 мячами в активе. Зато Артём во второй раз подряд стал лучшим ассистентом чемпионата. Капитан сборной России записал на свой счёт 12 результативных передач.

Гол и удаление Антона Миранчука

Победы добился и «Локомотив», который заранее гарантировал себе завоевание серебряных медалей. Железнодорожники на выезде с минимальным счётом обыграли «Урал». При этом екатеринбуржцы проводили первый матч после отставки с поста главного тренера Дмитрия Парфёнова. Его место занял Юрий Матвеев.

Единственный мяч в данной встрече записал на свой счёт Антон Миранчук. В добавленное к первому тайму время он отправил снаряд в дальний угол из-за пределов штрафной и забил первый гол почти за год. В последний раз полузащитник отличился в матче РПЛ с «Ростовом» 31 августа 2019-го.

А в концовке встречи Антон отметился со знаком минус, заработав красную карточку. Причём второй «горчичник» Миранчук получил за симуляцию в чужой штрафной.

Восемь сейвов Мелихова и четыре гола «Краснодара»

«Краснодар», в отличие от «Зенита» и «Локомотива», к матчу последнего тура подошёл предельно мотивированным, ведь команде необходима была победа над «Ахматом», чтобы занять третье место и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Подопечные Мурада Мусаева её добились, хотя и пощекотали нервы болельщикам. Пробить молодого вратаря соперника Александра Мелихова, совершившего восемь сейвов, хозяевам удалось лишь на 43-й минуте. Маркус Берг точно пробил головой с линии вратарской.

Однако в добавленное арбитром время «Ахмату» удалось сравнять счёт. Одисе Роши нанёс прекрасный удар из-за пределов штрафной. Тем не менее судейская бригада, посмотрев повтор, отменила гол из-за офсайда у Бернарда Бериши.

После перерыва грозненцы вынуждены были раскрываться, за что моментально поплатились. «Краснодар» отличился трижды за девять минут. Берг оформил дубль, а также сделал две голевые передачи, на Реми Кабелла и Вандерсона. Таким образом, опытный швед закончил сезон РПЛ с 11 баллами за результативность (9 + 2).

Красивые голы Щенникова и Облякова и достижение Акинфеева

В свою очередь, ЦСКА, который мог подняться на третье место в случае осечки «Краснодара», обыграл «Тамбов», но не смог улучшить своё положение в турнирной таблице.

Любопытно, что в преддверии последней встречи сезона столичный клуб сообщил, что результаты тестирования легионеров армейцев Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона на коронавирус «признаны сомнительными». Это не помешало красно-синим выйти на поле, но исландцы в заявку на встречу не попали.

В результате подопечные Виктора Гончаренко отправили в ворота соперника два безответных мяча, и оба получились красивыми. В первом тайме Георгий Щенников отметился сильным ударом с 15 м, а после перерыва Иван Обляков эффектно пробил из-за пределов штрафной.

Также в составе ЦСКА необходимо отметить Игоря Акинфеева, который вышел на второе место по количеству матчей в чемпионате России. По этому показателю он сравнялся с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. В активе обоих по 457 встреч, и они уступают только экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу (489).

Что касается «Тамбова», то гости за всю игру нанесли лишь один удар по воротам оппонента. Мало того, в конце первого тайма был удалён с поля арендованный у «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Первую жёлтую карточку игрок получил за удар по ногам Игорю Дивееву, а вторую — за отмашку рукой в лицо Константину Марадишвили.

Первый гол Игнатьева за «Рубин» и решение судьи в пользу «Спартака»

«Спартак» после поражения от «Зенита» в Кубке России сумел завершить сезон на мажорной ноте. В матче последнего тура РПЛ красно-белые в Казани обыграли «Рубин» — 2:1.

При этом все мячи в этой встрече были забиты с пенальти. На 38-й минуте защитник хозяев Карлос Старфельт рукой преградил снаряду путь в ворота после удара Джордана Ларссона, и одиннадцатиметровый реализовал Зелимхан Бакаев.

Незадолго до перерыва нарушение правил произошло уже в штрафной «Спартака». Айртон сбил Хвичу Кварацхелию, и Иван Игнатьев с «точки» уверенно переиграл Александр Максименко. Приобретённый у «Краснодара» зимой нападающий открыл счёт голам в составе «Рубина».

Наконец, победу во второй половине матча красно-белые также вырвали благодаря пенальти. На этот раз одиннадцатиметровый реализовал Ларссон.

Мало того, в конце поединка арбитр Павел Кукуян мог назначить одиннадцатиметровый уже в ворота красно-белых: Александр Максименко, играя на выходе, сбил всё того же Кварацхелию, но посчитал, что грузин допустил симуляцию.

Победа позволила «Спартаку» подняться на седьмое место, однако красно-белые всё равно провели худший сезон в чемпионате России за последние 12 лет. В 2008-м команда заняла в итоговой таблице национального первенства восьмую строчку.

Седьмой мяч Фамейе и сейвы Климовича

Таким образом, «Динамо» стало единственной московской командой, которая не сумела завершить сезон победой. Бело-голубые дома неожиданно уступили с минимальным счётом замкнувшему турнирную таблицу «Оренбургу».

Хозяева на протяжении всей игры владели преимуществом, но так и не сумели пробить белорусского вратаря оппонентов Андрея Климовича. А гости забили единственный мяч по истечении часа матча. Джоэль Фамейе с близкого расстояния отправил снаряд в сетку после передачи экс-динамовца Сергея Терехова. Ганец отметился седьмым голом в РПЛ и в командной гонке бомбардиров уступил лишь Джордже Деспотовичу (8).

Но данная неудача не помешала «Динамо» занять шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке России позволит команде Кирилла Новикова сыграть в Лиге Европы.

Девятая нулевая ничья «Уфы» и первый «сухарь» Чернова

«Уфа», потерявшая шансы подняться на шестую строчку после поражения от «Динамо», в последнем туре сыграла вничью с «Арсеналом» — 0:0. Подопечные Вадима Евсеева в девятый раз в завершившемся сезоне разошлись с соперником по Премьер-лиге без забитых мячей.

А Алексею Чернову, подменявшему травмированного Александра Беленова на последнем рубеже «Уфы», удалось провести первый «сухой» матч в карьере.

Вылет «Крыльев Советов» и желание «Химок» подняться в РПЛ

Наконец, игра между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоялась из-за вспышки коронавируса в стане южан. Самарцам будет записана техническая победа, однако она не поможет команде опередить «Тамбов», который по личным встречам превосходит конкурента.

При этом новичок РПЛ должен был встречаться с «Сочи» на прошлой неделе, но также без борьбы получил три очка.

Таким образом, «Крыльям Советов» оставалось надеяться только на то, что «Химки», пробившиеся в финал Кубка России, откажутся от повышения в классе, однако подмосковный клуб в среду заявил о готовности сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

После этого в «Крыльях Советов» заявили о желании обратиться в лигу из-за нарушения спортивного принципа.

«В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра, 23 июля, на общем собрании РПЛ будет принято решение, и в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо», — цитирует руководителя пресс-службы клуба Максима Съестнова «Комсомольская правда».