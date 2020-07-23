Четыре очка Берга, три пенальти в Казани, удаления Мелкадзе и Миранчука: чем запомнился 30-й тур РПЛ

Короткая ссылка
Борислав Головин
Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг набрал четыре балла за результативность в матче с «Ахматом» и помог своей команде разгромить соперника. Во встрече «Рубина» и «Спартака» судья назначил три пенальти, и красно-белые закончили сезон победой. Форвард «Тамбова» получил две жёлтые карточки за восемь минут в игре с ЦСКА. А Антон Миранчук отметился голом в ворота «Урала» и был удалён в концовке встречи. Чем запомнился 30-й тур РПЛ — в материале RT.
Чем запомнился 30-й тур РПЛ

17-й гол Азмуна и ошибка Васютина

Досрочно обеспечивший себе чемпионский титул «Зенит» в матче последнего тура одержал волевую победу над «Ростовом». Сергей Семак с первых минут выпустил на поле резервный состав: в частности, впервые в карьере в стартовый состав петербуржцев попал 18-летний полузащитник Даниил Шамкин. А место в воротах занял номинально третий голкипер команды Александр Васютин.

В результате именно после его ошибки в середине первого тайма Бактийор Зайнутдинов открыл счёт. Вратарь не справился с ударом уроженца Казахстана со штрафного.

Однако во второй половине встречи тренерский штаб гостей бросил в бой Сердара Азмуна с Артёмом Дзюбой, и ближе к концу матча «Зенит» дожал уставшего соперника. В течение четырёх минут чемпион отличился дважды. Сначала Эмилиано Ригони из пределов штрафной нанёс точный удар в ближний угол, а затем Азмун замкнул прострел справа.

Гол позволил иранцу догнать Дзюбу в гонке бомбардиров турнира. Оба нападающих завершили сезон РПЛ с 17 мячами в активе. Зато Артём во второй раз подряд стал лучшим ассистентом чемпионата. Капитан сборной России записал на свой счёт 12 результативных передач. 

Гол и удаление Антона Миранчука

Победы добился и «Локомотив», который заранее гарантировал себе завоевание серебряных медалей. Железнодорожники на выезде с минимальным счётом обыграли «Урал». При этом екатеринбуржцы проводили первый матч после отставки с поста главного тренера Дмитрия Парфёнова. Его место занял Юрий Матвеев.

Единственный мяч в данной встрече записал на свой счёт Антон Миранчук. В добавленное к первому тайму время он отправил снаряд в дальний угол из-за пределов штрафной и забил первый гол почти за год. В последний раз полузащитник отличился в матче РПЛ с «Ростовом» 31 августа 2019-го.

А в концовке встречи Антон отметился со знаком минус, заработав красную карточку. Причём второй «горчичник» Миранчук получил за симуляцию в чужой штрафной. 

Восемь сейвов Мелихова и четыре гола «Краснодара»

«Краснодар», в отличие от «Зенита» и «Локомотива», к матчу последнего тура подошёл предельно мотивированным, ведь команде необходима была победа над «Ахматом», чтобы занять третье место и пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Подопечные Мурада Мусаева её добились, хотя и пощекотали нервы болельщикам. Пробить молодого вратаря соперника Александра Мелихова, совершившего восемь сейвов, хозяевам удалось лишь на 43-й минуте. Маркус Берг точно пробил головой с линии вратарской.

Однако в добавленное арбитром время «Ахмату» удалось сравнять счёт. Одисе Роши нанёс прекрасный удар из-за пределов штрафной. Тем не менее судейская бригада, посмотрев повтор, отменила гол из-за офсайда у Бернарда Бериши.

После перерыва грозненцы вынуждены были раскрываться, за что моментально поплатились. «Краснодар» отличился трижды за девять минут. Берг оформил дубль, а также сделал две голевые передачи, на Реми Кабелла и Вандерсона. Таким образом, опытный швед закончил сезон РПЛ с 11 баллами за результативность (9 + 2). 

Красивые голы Щенникова и Облякова и достижение Акинфеева

В свою очередь, ЦСКА, который мог подняться на третье место в случае осечки «Краснодара», обыграл «Тамбов», но не смог улучшить своё положение в турнирной таблице.

Любопытно, что в преддверии последней встречи сезона столичный клуб сообщил, что результаты тестирования легионеров армейцев Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона на коронавирус «признаны сомнительными». Это не помешало красно-синим выйти на поле, но исландцы в заявку на встречу не попали.

В результате подопечные Виктора Гончаренко отправили в ворота соперника два безответных мяча, и оба получились красивыми. В первом тайме Георгий Щенников отметился сильным ударом с 15 м, а после перерыва Иван Обляков эффектно пробил из-за пределов штрафной.

Также в составе ЦСКА необходимо отметить Игоря Акинфеева, который вышел на второе место по количеству матчей в чемпионате России. По этому показателю он сравнялся с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. В активе обоих по 457 встреч, и они уступают только экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу (489).

Что касается «Тамбова», то гости за всю игру нанесли лишь один удар по воротам оппонента. Мало того, в конце первого тайма был удалён с поля арендованный у «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Первую жёлтую карточку игрок получил за удар по ногам Игорю Дивееву, а вторую — за отмашку рукой в лицо Константину Марадишвили. 

Первый гол Игнатьева за «Рубин» и решение судьи в пользу «Спартака»

«Спартак» после поражения от «Зенита» в Кубке России сумел завершить сезон на мажорной ноте. В матче последнего тура РПЛ красно-белые в Казани обыграли «Рубин» — 2:1.

При этом все мячи в этой встрече были забиты с пенальти. На 38-й минуте защитник хозяев Карлос Старфельт рукой преградил снаряду путь в ворота после удара Джордана Ларссона, и одиннадцатиметровый реализовал Зелимхан Бакаев.

Незадолго до перерыва нарушение правил произошло уже в штрафной «Спартака». Айртон сбил Хвичу Кварацхелию, и Иван Игнатьев с «точки» уверенно переиграл Александр Максименко. Приобретённый у «Краснодара» зимой нападающий открыл счёт голам в составе «Рубина».

Наконец, победу во второй половине матча красно-белые также вырвали благодаря пенальти. На этот раз одиннадцатиметровый реализовал Ларссон.

Мало того, в конце поединка арбитр Павел Кукуян мог назначить одиннадцатиметровый уже в ворота красно-белых: Александр Максименко, играя на выходе, сбил всё того же Кварацхелию, но посчитал, что грузин допустил симуляцию. 

Победа позволила «Спартаку» подняться на седьмое место, однако красно-белые всё равно провели худший сезон в чемпионате России за последние 12 лет. В 2008-м команда заняла в итоговой таблице национального первенства восьмую строчку. 

Седьмой мяч Фамейе и сейвы Климовича

Таким образом, «Динамо» стало единственной московской командой, которая не сумела завершить сезон победой. Бело-голубые дома неожиданно уступили с минимальным счётом замкнувшему турнирную таблицу «Оренбургу».

Хозяева на протяжении всей игры владели преимуществом, но так и не сумели пробить белорусского вратаря оппонентов Андрея Климовича. А гости забили единственный мяч по истечении часа матча. Джоэль Фамейе с близкого расстояния отправил снаряд в сетку после передачи экс-динамовца Сергея Терехова. Ганец отметился седьмым голом в РПЛ и в командной гонке бомбардиров уступил лишь Джордже Деспотовичу (8).

Но данная неудача не помешала «Динамо» занять шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке России позволит команде Кирилла Новикова сыграть в Лиге Европы. 

Девятая нулевая ничья «Уфы» и первый «сухарь» Чернова

«Уфа», потерявшая шансы подняться на шестую строчку после поражения от «Динамо», в последнем туре сыграла вничью с «Арсеналом» — 0:0. Подопечные Вадима Евсеева в девятый раз в завершившемся сезоне разошлись с соперником по Премьер-лиге без забитых мячей.

А Алексею Чернову, подменявшему травмированного Александра Беленова на последнем рубеже «Уфы», удалось провести первый «сухой» матч в карьере. 

Вылет «Крыльев Советов» и желание «Химок» подняться в РПЛ

Наконец, игра между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоялась из-за вспышки коронавируса в стане южан. Самарцам будет записана техническая победа, однако она не поможет команде опередить «Тамбов», который по личным встречам превосходит конкурента.

Также по теме
Роковая ошибка Набабкина, первая победа «Спартака» дома за 249 дней и коронавирус в «Сочи»: чем запомнился 29-й тур РПЛ
Игра рукой Кирилла Набабкина в собственной штрафной помогла «Локомотиву» одержать победу над ЦСКА. Три красивых гола позволили...

При этом новичок РПЛ должен был встречаться с «Сочи» на прошлой неделе, но также без борьбы получил три очка.

Таким образом, «Крыльям Советов» оставалось надеяться только на то, что «Химки», пробившиеся в финал Кубка России, откажутся от повышения в классе, однако подмосковный клуб в среду заявил о готовности сыграть в РПЛ в следующем сезоне.   

После этого в «Крыльях Советов» заявили о желании обратиться в лигу из-за нарушения спортивного принципа.

«В некоторых моментах из-за коронавируса спортивный принцип был нарушен. В любом случае мы заняли 15-е место. Сегодня последний тур. Завтра, 23 июля, на общем собрании РПЛ будет принято решение, и в пятницу на исполкоме его окончательно примут. Нельзя сказать, что что-то несправедливо», — цитирует руководителя пресс-службы клуба Максима Съестнова «Комсомольская правда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить