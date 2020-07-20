«Игра учеников против учителей»: что говорили после полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Без поддержки судей «Зенит» не сумеет показать достойную игру в Лиге чемпионов. Об этом заявил владелец «Спартака» Леонид Федун после полуфинального матча Кубка России. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов также остался недоволен работой рефери и не исключил возможности подать протест. Его визави Александр Медведев призвал красно-белых больше внимания обращать на свою игру. Сергей Семак отметил, что обе команды показали достойную игру, а Доменико Тедеско подчеркнул, что его подопечные не должны стыдиться поражения.

«Спартак» ничем не удивил»

В полуфинале Кубка России «Зенит» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер победителей Сергей Семак поблагодарил соперника за хороший матч и «сумасшедшую самоотдачу».

«Был настоящий кубковый матч, много спорных решений, карточек. Но это эмоции. Я доволен ребятами. Будем готовиться к финалу. Важно, что мы завоевали право там играть», — заявил Семак.

Некоторых удивила замена защитника Вячеслава Караваева на коллегу по амплуа Йордана Осорио на 77-й минуте матча. Однако наставник объяснил, что это было связано с активными действиями нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Здорово сыграл Айртон, активно подключался. Джордан Ларссон, Зелимхан Бакаев — быстрые игроки. Соболев был хорош. Моменты возникали у наших ворот после фланговых передач. Александр грамотно открывался за спинами защитников и оставался один на один с крайними защитниками. Мы добавили Осорио и решили эту проблему», — сказал Семак.

По словам наставника, перевод Малкома на правую сторону был связан с тем, что «Спартак» чувствовал себя наиболее уязвимым именно на этом фланге.

«Есть игроки, которые могут действовать на нескольких позициях. Ротация вызвана тем, что у соперника были молодые игроки. Этой перестановкой мы закрыли две проблемы: добавили креатива в уязвимую зону и подстраховали зону в обороне», — добавил он.

По ходу матча возникало много неоднозначных моментов, после одного из них специалист даже получил жёлтую карточку. Он признался, что повёл себя чересчур эмоционально, но после финального свистка недоразумение удалось уладить.

«Мне показалось, что не было фола Далера Кузяева на Айртоне. Пытался докричаться до судьи. Он воспринял это как вспыльчивость. После игры мы пообщались, пожали друг другу руки. Всё нормально», — заверил тренер.

В финале Кубка России «Зениту» предстоит встретится с «Химками», обыгравшими «Урал» во втором полуфинале. Семак не считает, что это станет преимуществом для сине-бело-голубых, так как до решающего матча доходят сильнейшие.

«Химки» будут слабее, так как давно не играли? Да скорее они будут сильнее! У них есть неделя, чтобы подготовиться к следующей игре. А у нас матч через два дня. Постараемся сделать всё для победы», — пообещал Семак.

При этом сами футболисты «Зенита» отнеслись к результату достаточно сдержанно. Вратарь Михаил Кержаков подчеркнул, что команда удовлетворена победой, но эйфории от выхода в финал нет.

«Возможно, «Зенит» расслабился в концовке первого тайма. К сожалению, порой допускаем ошибки и в начале игры, так как не сразу в неё входим. Не знаю, с чем это связано. Были ко всему готовы, комбинацию с голом разбирали до игры, но Бакаев хорошо исполнил, и Соболев остался с Караваевым — конечно, ему было с ним тяжело в воздухе бороться. А так всё, что разбирали, увидели на поле — «Спартак» ничем не удивил», — цитирует Кержакова пресс-служба «Зенита».

При этом Малком не стал умалять достоинств красно-белых, отметив, что подобные встречи не могут быть лёгкими. По его мнению, лучше всего соперник выглядел в конце первого тайма, когда сравнял счёт.

«Но у нашей команды достаточно мастерства, тут играют опытные футболисты, которые в нужный момент оказываются в нужном месте и забивают мяч или решают судьбу эпизода за счёт результативного паса. Мы были хороши сегодня. Теперь надо отдохнуть и восстановить силы, впереди финал — надеюсь, мы победим! Разумеется, отнесёмся к сопернику со всем уважением, но если мы достигли решающего матча, то только для того, чтобы поднять кубок над головой», — уверен Малком.

«Смотрим в следующий сезон с оптимизмом»

В стане «Спартака» царило противоположное настроение. Главный тренер Доменико Тедеско признался, что разочарован результатом. В то же время он неоднократно подчеркнул, что команда сделала всё возможное, чтобы показать положительный результат. По его мнению, ключевым моментом встречи стал гол Кузяева, позволивший сопернику выйти вперёд.

«Во втором тайме мы контролировали игру, пытались избегать контратак. Такой и была установка. Знали, чем опасен «Зенит» — подачами верхом на Дзюбу. Было важно владеть мячом как можно больше. Мы пытались переводить его с фланга на фланг. У Соболева был отличный момент: если бы он забил, счёт был бы 2:2, мы бы могли уйти в овертайм», — посетовал Тедеско.

Специалист не стал комментировать работу судейской бригады, предпочтя отвечать на вопросы о действиях футболистов. Он отдал должное «Зениту», отметив, что любой команде нелегко выходить против лидера российского чемпионата.

«Сегодня был матч учеников против учителей. У нас молодая команда, но, с другой стороны, мы играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира и Лигу чемпионов, они намного опытнее и старше. Но и мы создавали моменты, игра была намного лучше, чем зимой», — добавил специалист.

В целом Тедеско положительно оценил изменения, произошедшие с его командой за последнее время. По его словам, перед тренерским штабом стояла задача стабилизировать ситуацию внутри команды, испытывавшей проблемы с психологией, и им это удалось. Он особо отметил то, что «Спартак» омолодился, стал пропускать меньше голов, поменялась структура его игры.

«У нас были и хорошие встречи. Например, с «Тамбовом», с «Ахматом». Не знаю, можно ли этот назвать лучшим. Но сейчас все игроки и члены тренерского штаба могут посмотреть в зеркало и сказать себе, что сделали всё возможное, чтобы выиграть. Это самое главное. Конечно, «Спартак» должен выступать в еврокубках, он этого заслуживает. Но нужно учитывать обстоятельства, на тот момент команда потерпела пять поражений подряд», — подчеркнул Тедеско.

В заключение немец отметил, что «Спартак» готов начать новый сезон с нуля, посетовав лишь на то, что между двумя чемпионатами будет совсем короткая пауза.

«Мы с оптимизмом смотрим в следующий сезон. Надеюсь, ситуация поменяется. Да, серия была не лучшей, но вы помните, как складывались игры. Вам же понятно, почему мы проиграли в матче с «Тамбовом», — сказал Тедеско.

«В Лиге чемпионов они огребут»

Если игроки и тренерские штабы воздержались от резких заявлений, то своё недовольство в полной мере выразили руководители соперников. Представители «Спартака» не оставили без внимания спорные решения судей. Генеральный директор Шамиль Газизов отметил, что исход встречи решили «частности», не уточнив, что он имеет в виду. Он допустил, что клуб может подать протест на работу рефери.

«Мы видим, на сегодняшний момент как-то так получается, что ошибки идут в сторону «Зенита». Трудно сказать, что под этим. Но на следующий год всё может поменяться или начнутся ошибки в пользу другой команды — мы этого не знаем», — заявил Газизов.

В свою очередь, владелец красно-белых Леонид Федун привёл статистику по работе VAR.

«11 обращений по «Спартаку» — ноль решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений, из них десять — в их пользу. Бог с ним, с судейством. Оно уже другим быть не может… «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что не намерен комментировать слова Федуна, однако добавил, что и у его команды есть поводы для недовольства.

«В первом моменте Соболев толкнул Юрия Жиркова, фол нужно было свистеть ещё тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии, или где все падают, как плюшевые игрушки? Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка», — отметил Медведев.