Малком: одержали победу над сложным соперником

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Форвард «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).
Малком: одержали победу над сложным соперником
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Думаю, «Спартак» провёл отличный матч. А мы сделали свою работу — создали много моментов и одержали победу над сложным соперником. Когда «Спартак» сравнял счёт, он играл очень здорово, владел мячом больше нас. Но у нашей команды достаточно мастерства, здесь играют опытные футболисты, которые в нужный момент оказываются в нужном месте и забивают мяч или решают судьбу эпизода за счёт результативного паса. Мы были хороши сегодня», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита». 

Бразилец отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом «Зенита».

Ранее Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе.

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