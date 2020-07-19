Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1) ответил на жалобы владельца команды соперника Леонида Федуна о судействе.
Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Футбол был очень качественный, интересный, с опасными моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме. У нас было много моментов. Блестящий гол был забит с подачи Малкома. Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Комментировать высказывания Федуна не буду, у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике. Я желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие футболисты, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный», — цитирует Медведева «Чемпионат».

«Зенит» стал финалистом Кубка России по футболу. В решающей встрече петербуржцы сыграют с подмосковными «Химками».

Ранее Семак поблагодарил «Спартак» за самоотдачу после матча Кубка России.

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