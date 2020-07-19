Семак поблагодарил «Спартак» за самоотдачу после матча Кубка России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отдал должное сопернику после полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Хорошая, интересная игра. В первом тайме забили два мяча, могли забивать ещё. Можно поблагодарить «Спартак» за хорошую игру и за сумасшедшую самоотдачу. Сегодня был настоящий кубковый матч, с изобилием спорных решений. «Спартаку» не хватало ударной мощи, потому что выпустили третьего защитника», — сказал Семак после матча.

В финале Кубка России, который пройдёт 25 июля в Екатеринбурге, «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».

Ранее Федун заявил, что «Зенит» огребёт в ЛЧ без судейской поддержки.