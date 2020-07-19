Федун: «Зенит» огребёт в ЛЧ без судейской поддержки

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Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал судейство и соперников после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Федун: «Зенит» огребёт в ЛЧ без судейской поддержки
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — ни одного решения в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них десять в их пользу. Но бог с ним, с судейством. Оно уже другим быть не может. Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились, не остановились после липового пенальти, после незасчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет сомнений. Поскольку не будет судейской поддержки», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

По ходу встречи арбитр отменил гол «Спартака» из-за офсайда у Самуэля Жиго.

Ранее Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке.

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