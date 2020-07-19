Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в следующее трансферное окно клуб сделает одно-два точечных приобретения.
Газизов рассказал, какой будет работа «Спартака» на трансферном рынке
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«Бюджет будет сбалансирован, приобретения будут точечные. Те, которые позволят играть в тот футбол, который хочет Доменико Тедеско. В моём понимании и в понимании тренера необходимы маленькие изменения», — заявил Газизов.

«Спартак» вылетел в полуфинале Кубка России, потерпев поражение в матче с «Зенитом» (1:2). В чемпионате московский клуб занимает девятое место, лишившись шансов подняться в зону еврокубков по окончании сезона.

Ранее Газизов отреагировал на баннер фанатов «Зенита» в адрес Федуна.

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