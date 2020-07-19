Газизов отреагировал на баннер фанатов «Зенита» в адрес Федуна

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения в полуфинальном матче Кубка России от «Зенита» (1:2) прокомментировал баннер команды соперника, адресованный владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Есть вещи, которые называются простым неприятным человеческим словом. Не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Скажу так — это нехорошо, уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, то всем будет больно», — цитирует Газизова Sport24.

Ранее Тедеско выразил мнение, что молодость игроков «Спартака» помешала им победить «Зенит» в 1/2 финала Кубка России.