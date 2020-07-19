Тедеско считает, что молодость игроков «Спартака» помешала им победить «Зенит» в 1/2 финала Кубка России

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Тедеско считает, что молодость игроков «Спартака» помешала им победить «Зенит» в 1/2 финала Кубка России
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«Сегодня была встреча учеников с учителями. У нас молодая команда: Гапонов, Маслов, Умяров и так далее. Они играли против футболистов, которые проходили чемпионат мира, Лигу чемпионов, они намного опытнее и старше. У нас были моменты — и игра была намного лучше, чем зимой», — сказал Тедеско.

«Спартак» вылетел из розыгрыша Кубка России. В финале турнире «Зенит» сыграет с «Химками».

Ранее фанаты «Зенита» посвятили баннер Федуну после победы над «Спартаком».

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