Фанаты «Зенита» посвятили баннер Федуну после победы над «Спартаком»
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
После финального свистка на фанатской трибуне сине-бело-голубых появился баннер, на котором Федун изображён в роли одного из героев популярного сериала «Черное зеркало». На рисунке функционер с экрана разбитого телевизора смотрит на болельщиков «Спартака».
«Зенит» на своём поле одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».
Ранее Федун прокомментировал поражение «Спартака» в полуфинале Кубка России.
Ааааааааааааааааааааааа pic.twitter.com/Gh1gRlXZey— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 19, 2020