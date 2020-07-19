Фанаты «Зенита» посвятили баннер Федуну после победы над «Спартаком»

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Фанаты петербургского «Зенита» после победы над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу растянули баннер, посвящённый владельцу красно-белых Леониду Федуну.
Фанаты «Зенита» посвятили баннер Федуну после победы над «Спартаком»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

После финального свистка на фанатской трибуне сине-бело-голубых появился баннер, на котором Федун изображён в роли одного из героев популярного сериала «Черное зеркало». На рисунке функционер с экрана разбитого телевизора смотрит на болельщиков «Спартака».

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее Федун прокомментировал поражение «Спартака» в полуфинале Кубка России.

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