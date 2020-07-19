Федун — о судействе матча Кубка России с «Зенитом»: вы сами всё видели

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды в матче 1/2 финала Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
Федун — о судействе матча Кубка России с «Зенитом»: вы сами всё видели
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«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать, вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как футболисты борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит», — сказал Федун «Чемпионату».

«Зенит» стал вторым финалистом Кубка России, присоединившись к «Химкам». Решающий матч за трофей состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Зенита» пошутила над «Спартаком» после полуфинала Кубка России.

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