Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Спартаком» после полуфинала Кубка России

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» пошутила над московским «Спартаком» после победы в полуфинале Кубка России по футболу.

После игры в Twitter-аккаунте «Зенита» был опубликован хештег #ИграйтеКакЗенит.

Таким образом в «Зените» ответили на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который перед матчем попросил журналистов запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее арбитр Игорь Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на форварде «Спартака» Александре Соболеве в матче с «Зенитом».