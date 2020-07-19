Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Спартаком» после полуфинала Кубка России

Короткая ссылка
Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» пошутила над московским «Спартаком» после победы в полуфинале Кубка России по футболу.
Пресс-служба «Зенита» пошутила над «Спартаком» после полуфинала Кубка России
  • @zenit_spb
  • Twitter

После игры в Twitter-аккаунте «Зенита» был опубликован хештег #ИграйтеКакЗенит.

Таким образом в «Зените» ответили на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который перед матчем попросил журналистов запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее арбитр Игорь Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на форварде «Спартака» Александре Соболеве в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить