Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты полуфинального матча Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» (2:1).
Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Борьба Осорио и Айртона — это не пенальти. Они боролись за мяч, и Осорио правила не нарушал. Всё нормально, обычная борьба. А вот на 60-й минуте нужно было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал ему в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз облажалась», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле одержал победу на «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Спартак» и сыграет с «Химками» в финале Кубка России.

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