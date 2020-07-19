Тедеско назвал ключевой момент матча «Спартака» с «Зенитом»
- @zenit_spb
«Конечно, мы разочарованы, что проиграли этот полуфинал. Мы хотели сыграть в финале. Сегодня сделали всё возможное. Ключевой момент — второй гол «Зенита». Мы очень быстро его пропустили. В любом случае во втором тайме мы контролировали игру», — цитирует Тедеско «Чемпионат».
Он отметил, что команде было необходимо владеть мячом и растягивать оборону «Зенита», что и удалось сделать.
«Если бы Соболев забил, то мы могли уйти в дополнительное время. Но, к сожалению, этого не случилось. Хорошо, что мы контролировали контратаки «Зенита». Принимаем это поражение», — добавил Тедеско.
«Зенит» на своём поле одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».
Ранее гендиректор красно-белых Шамиль Газизов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в полуфинале Кубка России.