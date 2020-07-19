Газизов прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в полуфинале Кубка России

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу матча команды с петербургским «Зенитом» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Был хороший матч, довольно драматичный. Как это часто бывает, всё решили частности, как и обычно происходит в таких матчах. А какие частности, пусть каждый думает сам. Я поблагодарил тренера и сказал ребятам, что они пытались поменять ход игры и изменить всё, забить. Это футбол, он учит. Кто сильнее — тот закаляется. Вот так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее Газизов отреагировал на баннер фанатов «Зенита» в адрес Леонида Федуна.