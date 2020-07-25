Сёмин назвал закономерной победу «Зенита» в финале Кубка России

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Химки».
Сёмин назвал закономерной победу «Зенита» в финале Кубка России
  • РИА Новости

«Как и все финалы, матч получился очень напряжённым. Сергей Юран — молодец. Он здорово выстроил игру тактически, «Химки» были подготовлены. Но победа «Зенита» закономерна, каждый игрок команды намного сильнее футболистов «Химок». Петербуржцев необходимо поздравить с золотым дублем, его очень сложно сделать. Они молодцы», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Также специалист высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота «Химок». По его мнению, защитнику подмосковной команды Евгению Гапону не стоило столь опрометчиво идти в подкат в собственной штрафной на последних минутах встречи.

Ранее Дюков заявил, что «Химки» оказали достойное сопротивление «Зениту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить