Сёмин назвал закономерной победу «Зенита» в финале Кубка России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Химки».

«Как и все финалы, матч получился очень напряжённым. Сергей Юран — молодец. Он здорово выстроил игру тактически, «Химки» были подготовлены. Но победа «Зенита» закономерна, каждый игрок команды намного сильнее футболистов «Химок». Петербуржцев необходимо поздравить с золотым дублем, его очень сложно сделать. Они молодцы», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Также специалист высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота «Химок». По его мнению, защитнику подмосковной команды Евгению Гапону не стоило столь опрометчиво идти в подкат в собственной штрафной на последних минутах встречи.

Ранее Дюков заявил, что «Химки» оказали достойное сопротивление «Зениту».