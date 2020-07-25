Дюков: «Химки» оказали достойное сопротивление «Зениту»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги финальной встречи Кубка России, в которой «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Химки».

«Этот матч заслуживает называться финальным, он получился интересным. Была интрига, совсем немного не хватило «Химкам», чтобы перевести игру в дополнительное время. Может быть, мы бы увидели серию пенальти. «Химки» оказали достойное сопротивление», — заявил Дюков в эфире «Матч ТВ».

Также он назвал «Химки» молодой командой, которая пытается демонстрировать современный футбол. По словам Дюкова, соперникам по РПЛ в матчах с химчанами придётся непросто.

Ранее «Зенит» в четвёртый раз выиграл Кубок России и опередил «Спартак».