Боярский назвал лучших футболистов «Зенита» по итогам сезона

Известный актёр Михаил Боярский назвал лучших футболистов «Зенита» по итогам завершившегося сезона.

«Одного лучшего в команде нет, сама по себе команда хороша вместе с тренером Сергеем Семаком и его штабом. Надо говорить о том, что лучшей в сезоне в России стала пара форвардов Артём Дзюба — Сердар Азмун. Это пара, и надо говорить о тандеме форвардов. Не было же одного Валерия Харламова в ЦСКА и сборной СССР по хоккею, была тройка Харламов — Петров — Михайлов», — приводит слова Боярского «Р-Спорт».

В завершившемся сезоне «Зенит» оформил золотой дубль. В чемпионате России петербуржцы заняли первое место, на 15 очков опередив ближайшего преследователя. А в финале Кубка страны подопечные Семака с минимальным счётом обыграли «Химки».

Ранее Сёмин назвал закономерной победу «Зенита» в финале Кубка России.