Пенальти на Малкоме, гол Дзюбы и удар в штангу Данилкина: как «Зенит» вырвал победу у «Химок» в финале Кубка России

«Зенит» одержал победу над «Химками» в финале Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал Артём Дзюба. Российский форвард реализовал пенальти, назначенный за фол на Малкоме. В концовке подопечные Сергея Юрана имели шансы перевести игру в овертайм, но Егор Данилкин пробил в штангу.

Мало у кого могли возникнуть сомнения в том, что «Зенит» является однозначным фаворитом финала Кубка России по футболу. В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака были невероятно стабильны и не оставили ни шанса своим конкурентам, обогнав расположившийся на втором месте «Локомотив» на 15 очков. При этом особо впечатляюще сине-бело-голубые смотрелись в заключительной части чемпионата, выиграв семь матчей из восьми.

«Химки» же и так прыгнули выше головы, пробившись в финал турнира. Ввиду досрочного завершения первенства ФНЛ мало кто предполагал, что подопечные Сергея Юрана смогут составить конкуренцию находившимся в неплохой форме футболистам «Урала». Тем не менее подмосковные спортсмены уверенно взяли верх и не позволили «шмелям» побороться за трофей на глазах родных болельщиков.

В случае победы «Зенит» мог оформить золотой дубль и впервые с 2010 года выиграть и чемпионат, и Кубок России. Ставки были слишком высоки, поэтому Семак решил обойтись без экспериментов и выпустил на поле всех сильнейших. Единственной потерей стало отсутствие основного вратаря Андрея Лунёва. Заменить его был призван Михаил Кержаков, который уже неоднократно пробовал себя в роли первого номера по ходу сезона.

Сергей Юран также обошёлся без ротации состава. На поле появились те же 11 футболистов, которые помогли коллективу обыграть «Урал» и во второй раз в истории выйти в финал национального кубка. В последний раз подмосковные спортсмены добирались до этой стадии в 2005 году, но тогда также не смогли добиться успеха, уступив ЦСКА.

Можно было ожидать, что «Зенит» сразу продемонстрирует превосходство в классе над «Химками», но этого не произошло. Да, петербуржцы выглядели профессиональнее и искуснее комбинировали впереди, но их противники не стушевались перед чемпионом России двух последних лет. Красно-чёрные неплохо контролировали мяч, регулярно доставляли его в штрафную соперника и не стеснялись бить издали. Автором одного из таких ударов стал воспитанник «Локомотива» Аршак Корян, но тот получился неточным. На острие же орудовал Владимир Дядюн, неплохо навязывавший борьбу сербско-украинскому дуэту защитников.

Несмотря на статус фаворита, «Зенит» предпочёл действовать вторым номером и ждать ошибок со стороны «Химок». Две из таких чуть было не привели к забитым мячам в ворота номинальных гостей. Сначала Артём Дзюба выиграл борьбу на втором этаже, но попал в штангу, а затем сольный номер исполнил Малком. Бразилец совершил рывок по центру и пробил низом, но Илья Лантратов спас.

В концовке тайма сине-бело-голубые немного взвинтили темп и сумели доставить серьёзные проблемы обороне красно-чёрных. В результате эффектной многоходовки на ударной позиции оказался Вильмар Барриос, но он пробил мимо, а затем опасный момент возник в штрафной «Химок». Шанс пробить имели и Дзюба, и Азмун, но защитники не позволили мячу дойти до вратаря.

🏆 «Зенит» оформил золотой дубль. К победе в чемпионате питерцы добавили Олимп-Кубок России. Поздравляем! pic.twitter.com/lv3sfa8a4E — РФС (@rfsruofficial) July 25, 2020

В перерыве Семак явно провёл разговор со своими подопечными, вследствие чего на второй тайм они вышли сверхмотивированными. Всего за несколько минут они создали три 100%-ных момента у ворот Лантратова, но голкипер поймал кураж. Он не только не позволил забить Дзюбе и Азмуну, но и отразил два удара в упор в ходе одной атаки. Правда, на его партнёров эти успехи не оказали влияния. «Химки» отошли назад и долгое время не помышляли о вылазках на чужую половину.

В последующие десять минут игра выровнялась, зато на поле стали всё чаще вскипать страсти. Сначала жёлтую карточку за разговоры с арбитром получил Сергей Юран, а затем «горчичник» показали Ярославу Ракицкому.

Вплоть до 83-й минуты подмосковные спортсмены уверенно держали оборону, а Лантратов продолжал творить чудеса. Так, за четверть часа до окончания основного времени он вновь вызвал овации болельщиков, парировав удар головой Азмуна. Роковой же стала ошибка Евгения Гапона, зацепившего Малкома в штрафной. Москалёв указал на точку, а Дзюба легко развёл мяч и голкипера по разным углам.

В концовке «Химки» немного надавили на оппонента и даже имели несколько отличных шансов продлить встречу ещё как минимум на 30 минут. На поле появился высокий Мохамед Конате, ставший одним из главных действующих лиц атак красно-чёрных. Самая же опасная из них случилась на пятой компенсированной минуте. Ивуариец исполнил скидку после подачи с фланга, а Егор Данилкин пробил головой, но попал в штангу. Сразу после этого Москалёв дал финальный свисток. «Зенит» выиграл и в четвёртый раз стал обладателем Кубка России по футболу.