«Зенит» и «Химки» определили составы на финал Кубка России в Екатеринбурге

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«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который начнётся на стадионе «Екатеринбург Арена» в 17:00 по московскому времени.
«Зенит» и «Химки» определили составы на финал Кубка России в Екатеринбурге
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Сергей Семак остановил выбор на следующих футболистах: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Виктор Барриос, Малком, Артём Дзюба, Сердар Азмун.

За «Химки», которые тренирует Сергей Юран, с первых минут сыграют Илья Лантратов, Егор Данилкин, Евгений Гапон, Дмитрий Тихий, Александр Смирнов, Максим Мартусевич, Артём Полярус, Кирилл Боженов, Александр Трошечкин, Аршак Корян, Владимир Дядюн.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья обратился к ФК «Химки» перед финалом Кубка России.

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