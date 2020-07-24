Губернатор Подмосковья обратился к ФК «Химки» перед финалом Кубка России

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв накануне финального матча Кубка России «Зенит» — «Химки» пожелал футболистам подмосковного клуба удачи.

«Сегодня хочу к вам обратиться, поддержать. Никто не думал, что такая дерзкая и талантливая молодёжь может дойти до финала Кубка страны. Вы большие молодцы, ребята. Хочу пожелать вам удачи завтра. Я считаю, что в жизни сбываются самые смелые и самые дерзкие мечты, если к этому приложить талант, если тренер, директор клуба рядом. Потому, мне кажется, будет очень интересно. Вся страна наблюдает за этим событием», — заявил глава области в своём видеообращении в Instagram.

Финал Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене».