Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ), соответствующее решение было утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС).
В матче за Суперкубок чемпион РПЛ «Зенит» должен встретиться с обладателем Кубка России, который определится в противостоянии петербургской команды и подмосковных «Химок». Если «Зенит» станет обладателем Кубка, то в соответствии с регламентом его соперником в матче за Суперкубок станет занявший второе место в РПЛ московский «Локомотив».
Ранее сообщалось, что РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ.