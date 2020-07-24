Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»

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Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе столичного клуба ЦСКА.
Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ), соответствующее решение было утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

В матче за Суперкубок чемпион РПЛ «Зенит» должен встретиться с обладателем Кубка России, который определится в противостоянии петербургской команды и подмосковных «Химок». Если «Зенит» станет обладателем Кубка, то в соответствии с регламентом его соперником в матче за Суперкубок станет занявший второе место в РПЛ московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ.

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