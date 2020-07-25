Болельщики «Спартака» проникли на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»

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Болельщикам московского «Спартака» удалось попасть на онлайн-трибуну финала Кубка России по футболу «Зенит» — «Химки».
Болельщики «Спартака» проникли на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»
  • РИА Новости

Во время финального матча Кубка России «Зенит» — «Химки» на онлайн-трибуне болельщиков петербургского клуба появилось изображение фанатов московского «Спартака».

Красно-белые прекратили свою борьбу за трофей на стадии полуфинала, проиграв как раз «Зениту».

Ранее сообщалось, что «Химки» не пропустили от «Зенита» в первом тайме финала Кубка России.

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