Болельщики «Спартака» проникли на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»
- РИА Новости
Во время финального матча Кубка России «Зенит» — «Химки» на онлайн-трибуне болельщиков петербургского клуба появилось изображение фанатов московского «Спартака».
📷 Фанаты «Спартака» прорвались на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки» #спартакhttps://t.co/3sx6K8Ewpapic.twitter.com/NYkmQv75Nl— Спартакология (@spartakolog) July 25, 2020
Красно-белые прекратили свою борьбу за трофей на стадии полуфинала, проиграв как раз «Зениту».
Ранее сообщалось, что «Химки» не пропустили от «Зенита» в первом тайме финала Кубка России.