Петкун сравнил значение Кубка России для «Химок» и «Зенита»
Фронтмен группы «Танцы минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказался о предстоящей встрече с «Химками» в финале Кубка России.
- @zenit_spb
«Для «Химок» это не просто важный трофей, а судьбоносный. Это как «Зениту» выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова музыканта «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России.
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