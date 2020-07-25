Петкун сравнил значение Кубка России для «Химок» и «Зенита»

Короткая ссылка
Фронтмен группы «Танцы минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказался о предстоящей встрече с «Химками» в финале Кубка России.
Петкун сравнил значение Кубка России для «Химок» и «Зенита»
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Для «Химок» это не просто важный трофей, а судьбоносный. Это как «Зениту» выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова музыканта «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить