Петкун сравнил значение Кубка России для «Химок» и «Зенита»

Фронтмен группы «Танцы минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказался о предстоящей встрече с «Химками» в финале Кубка России.

«Для «Химок» это не просто важный трофей, а судьбоносный. Это как «Зениту» выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова музыканта «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России.