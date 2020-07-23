«Сочи» получил техническое поражение за неявку на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение засчитать техническое поражение «Сочи» за неявку на игру 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«КДК вынес решение по присуждению технического поражения «Сочи» сегодня утром, так как его надо было принять до общего собрания. Остальные вопросы КДК рассмотрит завтра до исполкома РФС», — приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

«Сочи» не явился на матч с «Крыльями Советов» из-за вспышки коронавируса в команде. Из-за карантина клуб не смог принять участие и в игре с «Тамбовом», за которую «Сочи» также было засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил рекорд «Спартака» 21-летней давности по очкам в чемпионате.