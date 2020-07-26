Отъезд Миранчука в «Милан», замена Ивановича Ловреном и интерес к Урунову: какие возможные трансферы обсуждают в РПЛ

Спортивный директор «Милана» Рики Массара, как сообщают СМИ, начал переговоры с представителями «Локомотива» о трансфере Алексея Миранчука. «Зенит» может за €12 млн приобрести у «Ливерпуля» хорватского центрального защитника Деяна Ловрена. «Спартак» готов заплатить €500 тыс. за хавбека «Уфы» Остона Урунова. А ЦСКА якобы проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю. RT рассказывает, что обсуждают в РПЛ в день открытия летнего трансферного окна.

«Милан» готов приобрести Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал ещё ближе к переходу в «Милан». Об этом сообщило итальянское издание Tuttosport. По информации СМИ, спортивный директор клуба Рики Массара начал переговоры с представителями железнодорожников. По версии источника, частью сделки может стать уругвайский футболист россонери Диего Лаксальт.

Ранее российский журналист Нобель Арустамян рассказал, что в переходе Миранчука заинтересован главный тренер команды Стефано Пиоли.

«В ближайшее время россонери сделают очередное предложение «Локомотиву» и вступят в официальные переговоры. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Причём, по его информации, «Локомотиву» будет сложно получить за Алексея €20 млн. Гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе, комментируя возможный уход футболиста, подчёркивал, что клуб не намерен продавать игрока дешевле этой суммы. Однако отступные в контракте Миранчука составляют всего €8 млн, заявил журналист.

«Зенит» рассчитывает заменить Ивановича Ловреном

Тем временем оформивший золотой дубль «Зенит» продолжает поиски центрального защитника. В конце июля истекает контракт у капитана команды Бранислава Ивановича, и о его пролонгации ни клуб, ни сам футболист не сообщали.

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В качестве замены «Зенит» может приобрести другого опытного центрального защитника с богатым опытом игры в АПЛ — Деяна Ловрена. Хорват последние шесть лет провёл в «Ливерпуле», в составе которого стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Однако в последние годы спортсмен регулярно испытывал проблемы со здоровьем. Например, в завершившемся сезоне он выбыл из строя более чем на месяц из-за мышечного повреждения.

Тем не менее, по информации отечественных СМИ, «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о трансфере Деяна за €12 млн. Личный контракт с хорватом якобы уже согласован. А журналист британского издания Daily Express Райан Тэйлор заявил, что Ловрен в ближайшее время пройдёт медобследование для петербуржцев в Лондоне.

При этом в конце июля контракт с «Зенитом» закончится не только у Ивановича, но и ещё у шестерых игроков сине-бело-голубых, в том числе у Артёма Дзюбы. О продлении соглашений клуб пока ничего не сообщает. Уже известно, что точно покинет «Зенит» правый защитник Игорь Смольников. Агент футболиста Александр Маньяков заявил, что его клиент продолжит карьеру в «Краснодаре».

«Смольников перешёл в «Краснодар», контракт по схеме «2 + 1». До последнего ждали предложения «Зенита», но для нас единственным принципиальным фактором был срок контракта. Игорь хотел два года, а «Зенит» дал «1 + 1». «Краснодар» был самым конкретным из всех вариантов. Игорь ставит цели постоянно играть, вернуться в сборную. Он амбициозен и ещё не сказал последнего слова», — приводит слова Маньякова «Чемпионат».

ЦСКА ищет игроков группы атаки в Латинской Америке

В свою очередь, занявший по итогам сезона РПЛ четвёртое место ЦСКА продолжает искать варианты усиления на латиноамериканском рынке. Помимо форварда Адольфо Гайча армейцы якобы интересуются ещё одним выступающим в чемпионате Аргентины футболистом — атакующим полузащитником Хорхе Карраскалем, который последние полгода провёл в клубе «Ривер Плейт».

До этого 22-летний колумбиец играл за львовские «Карпаты». За украинский клуб Карраскаль провёл в общей сложности 41 матч, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Клуб выкупил его контракт летом 2018-го у испанской «Севильи» за €2 млн (по данным Transfermarkt), а спустя полтора года продал Хорхе в «Ривер Плейт» за €2,5 млн. В составе «миллионеров» он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Карраскаля вполне можно рассматривать в качестве замены Николы Влашича, если он решит покинуть ЦСКА. Впрочем, агент Тони Мартич, представляющий интересы хорвата, отметил, что его клиент в настоящий момент сосредоточен на выступлении за армейцев.

«Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всё возможно. Время покажет, что произойдёт», — подчеркнул Мартич.

Хавбеки «Уфы» Урунов и Фомин интересны лидерам РПЛ

Московская команда «Спартак» пока лишь теряет игроков. Так, в «Сочи» в годичную аренду с правом дальнейшего выкупа отправился Александр Руденко. 21-летний нападающий был одним из лидеров «Спартака-2», но так и не дебютировал за основной состав красно-белых.

Что касается возможных новичков столичного клуба, в середине недели сообщалось, что красно-белые готовы приобрести у «Уфы» 19-летнего полузащитника Остона Урунова за €500 тыс. К тому же башкирский коллектив сможет получить бонусы за различные достижения спортсмена в составе москвичей. Плюс «Уфа» заработает 20% от последующего трансфера Урунова.

А сербские СМИ писали об интересе «Спартака» к центральному защитнику «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошу Дегенеку. Трансферная стоимость футболиста составляет €3 млн. В завершившемся сезоне он провёл 37 матчей за белградский коллектив во всех турнирах, в том числе шесть — в групповом этапе Лиги чемпионов. Помимо этого, в активе Дегенека 27 игр в составе сборной Австралии. С соккеруз он приезжал в Россию на Кубок конфедераций — 2017 и чемпионат мира 2018 года. Однако все три поединка мундиаля Милош провёл в запасе.

Между тем «Уфа», оставшаяся без Шамиля Газизова, в ближайшее время может расстаться и с одним из ведущих своих футболистов — полузащитником Даниилом Фоминым. Воспитанник «Краснодара» провёл в завершившемся сезоне РПЛ 27 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Динамо». Но, по сведениям российских СМИ, бело-голубые вышли из переговоров.

Точно покинет «Уфу» и защитник «Зенита» Данил Круговой, у которого истёк срок аренды. Зато полноценный контракт с клубом подписал ещё один воспитанник «Краснодара» — Артём Голубев. В завершившемся розыгрыше чемпионата России он принял участие в 19 играх и сделал один результативный пас. «Уфа» подписала с 21-летним полузащитником соглашение на три года.

А «Рубин» якобы проявляет интерес к двум футболистам — центральному защитнику «Крыльев Советов» Виталию Лысцову и хорватскому полузащитнику польской «Легии» Домагою Антоличу.

Лысцов, который несколько лет провёл в структуре португальской «Бенфики», после возобновления сезона РПЛ пробился в основной состав «Крыльев Советов» и даже поразил ворота «Арсенала». Однако самарцы финишировали на 15-м месте и вылетели из элитного дивизиона. Контракт с клубом у защитника действует до лета 2022-го.

В свою очередь, 30-летний Антолич последние 2,5 года провёл в «Легии», с которой дважды стал чемпионом Польши. Также в активе Домагоя шесть матчей в сборной Хорватии.