В интересах сборной: почему Смолову, Кокорину и Черышеву стоит продолжить карьеру в РПЛ

Александр Кокорин и Фёдор Смолов могут начать новый сезон в одном из ведущих европейских чемпионатов. Футболист, у которого в конце июля истечёт контракт с «Зенитом», рассказывал об интересе к нему в Италии. А форварда «Локомотива», по информации СМИ, намерен приобрести турецкий «Фенербахче». В свою очередь, в 2022 году истекает соглашение Дениса Черышева с испанской «Валенсией». RT анализирует, какие варианты продолжения карьеры могли бы стать наилучшими для троих футболистов.

Последний шанс поехать на Евро и высокие зарплаты

Ближайшее трансферное окно может оказаться судьбоносным сразу для трёх футболистов, входящих в обойму сборной России: Фёдора Смолова, Александра Кокорина и Дениса Черышева. Все трое могут сменить команды и даже чемпионаты.

Арендованный «Сельтой» Смолов вернётся в «Локомотив». У завершившего сезон в «Сочи» Кокорина закончится контракт с «Зенитом», а Черышеву вероятно предстоит сработаться с новым главным тренером «Валенсии» — согласно данным прессы, в бижайшее время клуб объявит о подписании контракта с Хави Грасией.

При этом Александр и Фёдор, по информации СМИ, могут продолжить карьеру в Европе. Кокорин рассказывал, что им интересуются итальянские клубы, а Смолова якобы намерен приобрести турецкий «Фенербахче».

Однако данный шаг способен негативно отразиться на карьере обоих. В первую очередь, могут понизиться их шансы сыграть на чемпионате Европы в 2021-м. Пример Смолова показал, что даже сильнейшим российским футболистам не гарантировано место в основе команд среднего европейского уровня.

В данном случае риск может не оправдаться, а отсутствие постоянной игровой практики привести к потере места в национальной команде. То же касается Черышева, который в завершившемся сезоне зачастую оставался на скамейке запасных «Валенсии».

При этом все трое уже перешагнули 29-летний рубеж, а это значит, что грядущий Евро вполне может стать для них последним в карьере. Кокорину же и вовсе ещё предстоит доказать,что он нужен сборной, а сделать это можно, только регулярно появляясь на поле.

Преградой на пути к отъезду ведущих российских футболистов в Европу станет и их высокая зарплата. Смолов согласился на серьёзное понижение оклада ради возможности играть в Примере, но на это готовы идти не многие игроки.

Тем более в ближайшее время финансовая ситуация в европейском футболе из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса станет только хуже. А это значит, отечественные игроки будут чаще отдавать предпочтение РПЛ.

Но появятся в этом и свои плюсы. Отъезд сильнейших исполнителей ослабит и без того упавший уровень лиги. Смолов с Кокориным в последние годы не всегда играли стабильно, однако их мастерство не подвергается сомнению. А приезд в Россию Черышева сделает РПЛ лишь сильнее, что скажется и на выступлении отечественных клубов в еврокубках.

К тому же нельзя забывать о введении нового лимита на легионеров, согласно которому в заявку на сезон клубы смогут вносить лишь по восемь иностранцев. В таких условиях российские гранды сделают всё, чтобы сохранить качественных россиян. А тот же Черышев вполне может помочь одной из команд соблюсти правила нового лимита.

Интерес к Кокорину в «Спартаке» и вариант для Смолова и Черышева в Санкт-Петербурге

Между тем в России Кокорин, Смолов и Черышев, наверняка, получат сразу несколько вариантов предложений о сотрудничестве. Наибольшим спросом пользуется Александр, у которого в конце июля истечёт контракт с «Зенитом». Информации о его продлении пока не появлялось.

Зато Кокориным, по данным СМИ, интересуются едва ли не все московские клубы. Якобы «Локомотив», в структуре которого он провёл восемь лет, уже пообщался с нападающим. Но наибольший резонанс вызвала новость о возможном приходе Александра в «Спартак».

На первый взгляд, руководство красно-белых не согласится платить Кокорину немалую зарплату. Сообщается, что он намерен заработать за три года € 10 млн. К тому же команда и так располагает тремя сильными нападающими, а весной выкупила у «Крыльев Советов» контракт Александра Соболева.

С другой стороны, за выкуп высококлассного футболиста клубу не придётся не придётся выплачивать какую-либо компенсацию. Александр же может составить сильный дуэт форвардов с тезкой Соболевым, тем более игроки дружат и за пределами поля.

«Зенит» же может подписать новый контракт с Кокориным в случае отъезда Сердара Азмуна в Европу. Такой вариант станет для клуба предпочтительным, ведь Александру не потребуется время на адаптацию. Впрочем, по мнению известного журналиста Геннадия Орлова, нападающий скорее окажется в «Спартаке», чем останется в «Зените».

«Он помог «Сочи», подтянул команду, оказался важным и полезным. Но какова его дальнейшая судьба, неизвестно. Я думаю, он может не вернуться в «Зенит». Потому что скорее всего Азмун и Дзюба остаются, есть Малком, к тому же Кокорин хочет большой контракт.

Наверняка, у него уже есть предложение от «Спартака», возможно, он окажется именно там. Кокорин в глазах «Зенита» человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а ещё о том, как он себя ведёт за пределами поля. Пойдёт ли у него в «Спартаке»? Всё зависит от него», — приводит Sport24 слова Орлова.

В случае если договориться с Кокориным по тем или иным причинам не удастся, «Зенит» вполне может сделать предложение Смолову, тем более, петербуржцы интересовались футболистом и раньше. А стоимость выкупа 30-летнего футболиста, у которого в 2022-м закончится контракт с «Локомотивом», не должна оказаться слишком большой.

Переезд Фёдора в Северную столицу, наверняка, порадует и Черчесова, ведь он получит сильный сыгранный дуэт для сборной в лице Смолова и Дзюбы.

Но главный минут Смолова — возраст. В феврале игроку исполнится 31 год, а это значит, что «Зениту» через несколько лет придётся искать замену не только Дзюбе, но и ему.

По информации СМИ, «Зенит» давно интересовался не только Смоловым, но и Черышевым. Футболист сборной России, имеющий опыт игры в Европе и не подпадающий под лимит на легионеров, не мог не заинтересовать один из сильнейших клубов страны.

Но Денис всегда подчёркивал, что намерен провести лучшие годы карьеры в Европе. Однако в 29 лет полузащитник сборной России вполне может принять для себя новый вызов и отправиться в Северную столицу.

Подтолкнуть игрока к такому шагу способна как потеря места в основном составе «Валенсии», так и невыход его команды в еврокубки по итогам сезона. С «Зенитом» же он гарантированно сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

К тому же, Сергей Семак может использовать его не только в роли флангового полузащитника, как в Испании, но и наделить большими полномочиями на поле, как в сборной России. В какой-то степени футболист, умеющий находить свободные зоны и обладающий мощным ударом, способен заменить Азмуна.