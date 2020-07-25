СМИ: «Фенербахче» заинтересован в приобретении Смолова

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» интересуется российским нападающим испанской «Сельты» Фёдором Смоловым.

Как сообщает Беркай Тургюз в Twitter, представители россиянина уже провели первую встречу с руководством клуба из Стамбула. Отмечается, что переговоры прошли удачно, но какого-либо соглашения достичь пока не удалось.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей в Примере и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне». Позже в прессе появилась информация, что испанский клуб не будет выкупать игрока.

Ранее СМИ назвали дату возвращения Смолова в «Локомотив».