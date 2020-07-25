Источник: Кикнадзе пообщался с Кокориным по поводу перехода в «Локомотив»

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«Локомотив» провёл переговоры по трансферу Александра Кокорина, который принадлежит «Зениту», но сезон-2020/21 завершал в рядах «Сочи».
Источник: Кикнадзе пообщался с Кокориным по поводу перехода в «Локомотив»
  • РИА Новости

Как уверяет в своём Telegram-канале спортивный журналист Сергей Егоров, несколько дней назад Кокорин поговорил по телефону с гендиректором «железнодорожников» Василием Кикнадзе. Футболист якобы остался доволен диалогом. По данным источника, Кокорину могут предложить зарплату в размере 2,4 млн евро в год и бонусы.

Кроме того, Кокорина в последние дни активно сватают и в «Спартак», чей гендиректор Шамиль Газизов назвал форварда «крутым» игроком.

Ранее сообщалось, что Кокорин поздравил форварда «Зенита» Сердара Азмуна с победой в гонке бомбардиров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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