Источник: Кикнадзе пообщался с Кокориным по поводу перехода в «Локомотив»

«Локомотив» провёл переговоры по трансферу Александра Кокорина, который принадлежит «Зениту», но сезон-2020/21 завершал в рядах «Сочи».

Как уверяет в своём Telegram-канале спортивный журналист Сергей Егоров, несколько дней назад Кокорин поговорил по телефону с гендиректором «железнодорожников» Василием Кикнадзе. Футболист якобы остался доволен диалогом. По данным источника, Кокорину могут предложить зарплату в размере 2,4 млн евро в год и бонусы.

Кроме того, Кокорина в последние дни активно сватают и в «Спартак», чей гендиректор Шамиль Газизов назвал форварда «крутым» игроком.

Ранее сообщалось, что Кокорин поздравил форварда «Зенита» Сердара Азмуна с победой в гонке бомбардиров в Российской премьер-лиге (РПЛ).