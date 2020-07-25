Орлов: возможно, Кокорин окажется в «Спартаке»

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Комментатор Геннадий Орлов допустил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», продолжит карьеру в московском «Спартаке».
Орлов: возможно, Кокорин окажется в «Спартаке»
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«Я думаю, что Кокорин может не вернуться в «Зенит». Потому что, скорее всего, Азмун и Дзюба остаются в «Зените», есть Малком. К тому же Кокорин хочет большой контракт. Наверняка у него уже есть предложение от «Спартака». Возможно, что он окажется там. Кокорин в глазах «Зенита» — человек непредсказуемый, это его подводит. Он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а ещё о том, как он себя ведёт за пределами поля», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Кокорин забил семь голов в десяти матчах за «Сочи».

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе пообщался с Кокориным по поводу перехода в «Локомотив».

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