Орлов: возможно, Кокорин окажется в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов допустил, что форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», продолжит карьеру в московском «Спартаке».

«Я думаю, что Кокорин может не вернуться в «Зенит». Потому что, скорее всего, Азмун и Дзюба остаются в «Зените», есть Малком. К тому же Кокорин хочет большой контракт. Наверняка у него уже есть предложение от «Спартака». Возможно, что он окажется там. Кокорин в глазах «Зенита» — человек непредсказуемый, это его подводит. Он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а ещё о том, как он себя ведёт за пределами поля», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне Кокорин забил семь голов в десяти матчах за «Сочи».

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе пообщался с Кокориным по поводу перехода в «Локомотив».