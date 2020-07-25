Агент объяснил причину перехода Смольникова в «Краснодар»

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Александр Маньяков, агент футболиста Игоря Смольникова, сказал, что его клиент намерен расти и развиваться в «Краснодаре».
Агент объяснил причину перехода Смольникова в «Краснодар»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Спасибо «Зениту». Мы до последнего вели с ним переговоры. Игорь привык к Питеру, его семье комфортно в этом городе, они хотели и дальше жить в Северной столице. Но он выбрал футбол, намерен расти и выиграть ещё титулы с «Краснодаром». Краеугольный камень — не финансовые условия, а срок контракта. Игорь ответственный парень, у него растут дети. Допустим, отыграет год в «Зените», а вдруг что-то пойдёт не так? Ещё на год с ним не продлят, что тогда? Бегать и искать варианты в 33-летнем возрасте? Всё-таки не то. А «Краснодар» сразу предложил два года», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Смольников покинул «Зенит» на правах свободного агента в связи со сроком окончания контракта.

Ранее сообщалось, что Смольников перешёл в «Краснодар».

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