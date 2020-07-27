УЕФА проверит «Динамо» на соответствие ФФП уже после старта Лиги Европы

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснили процесс проверки финансовой деятельности клубов — участников еврокубков, в частности московского «Динамо».

«Компетентным органом, владеющим информацией о финансовой деятельности того или иного клуба, является РФС, который занимался выдачей лицензии российским клубам, играющим в соревнованиях под эгидой УЕФА. Как только администрация УЕФА примет клубы в розыгрыш Лиги Европы, начнётся их оценка на предмет соответствия требованиям ФФП. Это будет выполнено в течение сезона-2020/21», — приводит слова пресс-службы УЕФА РИА Новости.

По итогам сезона-2019/20 «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевало путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Ранее «Динамо» объявило об уходе Романа Нойштедтера и ещё шестерых футболистов.